Mafia Trilogy in offerta: tre grandi giochi a soli 15 euro!

Mafia Trilogy per PS4 è in offerta su Amazon.it all'incredibile prezzo di appena 15,70€! Con un costo praticamente irrisorio vi portate a casa la trilogia completa di una saga che ha fatto la storia per questo genere di giochi, considerato che include anche il remake completo dell'amatissimo primo capitolo.

Il gioco è in edizione Germania, ma include fortunatamente anche l'italiano quindi andate pure tranquilli. Il doppiaggio può essere scaricato con un download apposito da PlayStation Store. Spedito con Amazon Prime, vi arriverà a casa nel giro di 48 ore.

Mafia Trilogy, l'imperdibile raccolta di una saga storica

Mafia Trilogy è la collection che include Mafia, Mafia II e Mafia III in Definitive Edition. Di seguito la descrizione ufficiale dei tre giochi:

Mafia

“Scala i vertici della mafia durante l'epoca proibizionista del crimine organizzato in America. Dopo un casuale incontro con dei mafiosi, il tassista Tommy Angelo resta suo malgrado invischiato nel mondo del crimine organizzato. Malgrado le remore verso la famiglia Salieri, ben presto capisce che la tentazione è troppo forte per resistere.” Mafia II

“Vesti i panni di un gangster durante l'epoca d'oro del crimine organizzato in questo titolo rimasterizzato in HD. L'eroe di guerra Vito Scaletta si ritrova stretto nella morsa del crimine nella speranza di ripagare i debiti del padre. Insieme all'amico Joe, Vito lavora per dimostrare di che stoffa è fatto, scalando i vertici dell'organizzazione commettendo crimini con ricompense, riconoscimenti e conseguenze sempre più grandi.” Mafia III

“Dopo anni di guerra in Vietnam, la famiglia adottiva di Lincoln Clay, un clan di gangster afroamericani, viene tradita e assassinata dalla mafia italiana. Lincoln ricostruisce una nuova famiglia sulle ceneri di quella perduta e si lancia in un piano di vendetta di livello militare per fare fuori il mafioso responsabile.”

Insomma, se volete recuperare questa incredibile saga, la nuova offerta di Amazon.it è quello che fa per voi. La raccolta è ovviamente giocabile anche su PlayStation 5 in modalità retrocompatibile.