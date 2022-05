Mafia 4 potrebbe portarci in Sicilia con Don Salieri come protagonista

Mafia 4 sarà un prequel di tutta la serie, sarà ambientato in Sicilia e ci permetterà di vivere in prima persona il percorso di Don Salieri. L’indiscrezione arriva direttamente dall’insider Shpeshal Nick, co-fondatore di XboxEra, nel corso dell’ultima puntata dell’omonimo podcast.

Il gioco dovrebbe infatti coprire la storia di Don Salieri, indimenticato e carismatico personaggio del primo episodio, e la sua ascesa al potere di Cosa Nostra tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni ’20. Non è chiaro se si lasci intendere che proprio lui sarà il protagonista del titolo.

Mafia 4: cosa sappiamo al momento, si va davvero in Sicilia?

Il primo Mafia è stato lanciato nel 2002, colpendo critica e appassionati per il suo gameplay e in particolar modo per la sua capacità di raccontare una storia indimenticabile nel mondo della criminalità organizzata. I due sequel non riuscirono a replicare il successo dell’originale, che è di fatto rimasto un cult nell’industria dei videogiochi.

Nel 2021, Hangar 13 e 2K Games hanno realizzato un remake proprio del primo episodio, apportando tuttavia alcune modifiche che non sono state gradite dai fan del gioco originale.

Ora, pare che il team di sviluppo sarebbe al lavoro sul prossimo progetto e, salvo clamorose sorprese, si tratterà proprio di Mafia 4. Non ci sono altre conferme al momento sul fatto che il gioco sarà davvero ambientato in Sicilia per raccontare la nascita dell’organizzazione criminale di Cosa Nostra, ma la fonte che riferisce queste informazioni è da considerarsi molto affidabile e si possono attendere speranzosamente ulteriori novità in futuro.

Il gameplay dovrebbe riprendere lo stile del titolo originale, ma è ancora presto per parlarne. Di certo, da parte di 2K Games c’è tutto l’interesse a riprendere il franchise, come dimostra non solo il remake, ma anche il recente lancio di Mafia Trilogy, che include tutti e tre gli episodi della saga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.