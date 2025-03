Macchina volante LEGO di Harry Potter in offertissima: costa solo 11,99 euro (Amazon)

Il set LEGO Harry Potter Ford Anglia Volante è protagonista di un’ottima offerta su Amazon che ti permetterà di fare un fantastico regalo a un piccolo o a una piccola fan del mondo magico. Puoi acquistarlo in sconto a soli 11,99 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Set LEGO Harry Potter Ford Anglia Volante: divertimento garantito

Un vero e proprio must-have per i fan di Harry Potter, sia piccini che adulti. Grazie a questo set è possibile costruire un modellino della Ford Anglia Volante con cui ricreare la leggendaria scena vista in Harry Potter e la Camera dei Segreti, in cui Harry e Ron partono alla volta di Hogwarts.

Non a caso, la confezione include 4 personaggi, tra cui le minifigure di Harry e Ron stessi, insieme a Edvige e Crosta. L’auto in sé è curata nei minimi dettagli dato che comprende porte apribili, tetto rimovibile, spazio per due minifigure e un bagagliaio apribile per riporre bacchette magiche, valigia e Crosta.

Dai dettagli realistici e con l’immancabile qualità LEGO, questo set è un’idea regalo perfetta. Acquistalo ora in offerta su Amazon a soli 11,99 euro.