Macchina del caffè Bialetti con 32 capsule in offerta al MINIMO STORICO

La settimana del Black Friday di Amazon guarda anche a oggetti casalinghi sempre più utili e diffusi. Come nel caso di questa macchina del caffè Bialetti che puoi avere a soli 57 euro invece di 73,99 e persino con 32 capsule incluse: puoi subito provare il tuo nuovo espresso.

Macchina caffè Bialetti in offerta Black Friday

La Mignoni di Bialetti è un capolavoro di design, disponibile in tre colori accattivanti: rosso, bianco e nero. È la macchina espresso compatta ed elegante che arricchirà la tua cucina, regalandoti l’esperienza di un vero espresso come quello del bar.

Questa macchina offre un espresso cremoso ed omogeneo, grazie alla pompa da 20 BAR che garantisce un flusso del caffè simile a quello del bar, e alla caldaia termoblock che mantiene la temperatura perfetta.

La Mignon è progettata per semplificarti la vita. Il cassetto laterale per le capsule usate, separato dal poggia tazzine, si apre con un semplice click ed è facile da pulire. Con una capacità di fino a 9 capsule, non dovrai preoccuparti di svuotarlo frequentemente.

Personalizza la tua esperienza di caffè con il doppio tasto di erogazione, regolando la quantità di caffè in base ai tuoi gusti. E grazie al fatto che funziona solo con capsule in alluminio, potrai sempre godere dell’aroma e della qualità del caffè italiano autentico.

Non perdere questa occasione: acquista ora la macchina del caffè Bialetti Mignon con 32 capsule a soli 57 euro durante il Black Friday su Amazon e trasforma ogni momento in un’esperienza di puro piacere del caffè italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.