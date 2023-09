Macchina da caffè Lavazza A Modo Mio Tiny Eco in offerta a 64,99 euro

La macchina da caffè Lavazza A Modo Mio Tiny Eco è la prima ad essere realizzata con plastica riciclata. Tra le novità più interessanti dell’ultimo periodo, oggi la puoi acquistare in colorazione rossa a soli 64,99 euro anziché 99,99 euro (prezzo di listino) grazie all’offerta del noto e-commerce italiano Monclick. Puoi anche scegliere di pagare in 3 rate da 21,66 euro senza interessi con Klarna o PayPal. Approfittane subito, i pezzi sono limitati.

Macchina da caffè Lavazza Tiny Eco in sconto di 35 euro su Monclick

Lavazza A Modo Mio Tiny Eco è una macchina da caffè elegante, compatta e pratica. Ti basta schiacciare un solo bottone per la preparazione del caffè oppure per l’accensione e lo spegnimento della macchina.

Il prodotto in promozione sul sito ufficiale di Monclick è largo 13,9 cm, profondo 26 cm e alto 27 cm, per un peso complessivo di 2,5 kg. Oltre a farti risparmiare spazio in cucina, ti consente anche di ottenere un risparmio in bolletta, avendo una classificazione di efficienza energetica A+.

Se scegli Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di non pagare nulla oggi e di saldare l’intero importo trascorsi 30 giorni dall’acquisto.

Cogli al volo l’ultima offerta di Monclick sulla macchina da caffè A Modo Mio Tiny Eco, così da risparmiare 35 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.