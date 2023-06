Macchina da caffè Bialetti in offerta sotto i 50 euro da Monclick

Break Bialetti è la macchina del caffè a capsule del celebre marchio italiano. Si distingue per il suo disegn moderno, caratterizzato da linee seducenti e finiture cromate. Insieme alla macchina trovi le capsule Caffè d’Italia Bialetti, così da gustare il miglior caffè espresso Bialetti di sempre.

Sul sito ufficiale il prezzo di vendita è 79,90 euro, mentre da Monclick è in offerta a 49,90 euro. Merito degli Sconti in Fuga del noto e-commerce italiano, che rendono l’acquisto più conveniente che mai. E in più benefici anche della spedizione gratuita.

Macchina da caffè Bialetti Break in sconto del 38% sul sito di Monclick

Il design moderno della macchina da caffè Bialetti a capsule Break si sposa alla perfezione con le pratiche dimensioni compatte. È infatti profonda soli 30 cm, adattandosi così a qualsiasi ripiano della cucina.

Oltre a consentirti di risparmiare sugli spazi, la Bialetti Break si conferma come prodotto che rispetta l’ambiente. Merito del suo utilizzo esclusivo con capsule in alluminio e della funzione dello spegnimento automatico. Se non usi la macchina da caffè per più di 9 minuti e 30 secondi, questa si spegnerà da sola.

L’altra chicca è rappresentata dall’apricapsule Bialetti in legno naturale, che permette un corretto smaltimento delle capsule in alluminio.

Aggiungi al carrello ora la macchina da caffè Bialetti Break per risparmiare 30 euro sul prezzo di vendita consigliato. Oltre a usufruire della spedizione gratuita, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate da 16,66 euro al mese senza interessi con PayPal o Klarna.

