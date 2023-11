MacBook Pro (M3 Pro): disponibile e già in super sconto su Amazon

Clamorosa offerta quella che abbiamo riscontrato oggi su Amazon: il MacBook Pro (2023) con processore Apple Silicon M3 Pro (il chip appena annunciato con un nodo architettonico a 3 nm) costa solo 2522,00€ nella sua iterazione con schermo da 14,2″, CPU da 11 core e GPU da 14 core, memoria unificata da 18 GB e ben 512 GB di spazio su SSD super capiente. È un laptop potentissimo, un concentrato di energia e innovazione che non può passare inosservato. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è un vero best buy.

MacBook Pro (2023) con M3 Pro: ecco perché comprarlo

Il MacBook Pro del 2023 colpisce per il suo design elegante e raffinato. La scocca in alluminio, leggera ma resistente, conferisce al dispositivo un aspetto moderno e premium. Il display miniLED da 14,2 pollici con tecnologia Retina XDR offre una qualità visiva eccezionale, con tanto di ProMotion al seguito. I colori sono pazzeschi ed è un punto di riferimento per chi fa lavori di grafica per il web. È anche ideale per professionisti creativi e utenti che richiedono una resa visiva superiore.

Il vero cuore pulsante di questo device è rappresentato dal processore Apple Silicon M3 Pro, una vera e propria rivoluzione nel mondo dei SoC per laptop. Con una potenza di elaborazione fino a 11 core CPU e 14 core GPU, offre prestazioni eccezionali in termini di velocità di calcolo e grafica; è in grado di gestire senza sforzi le applicazioni più esigenti, dai software di editing video e foto alle applicazioni di progettazione 3D. La memoria unificata ad accesso casuale (RAM) da 18 GB assicura una gestione efficiente delle applicazioni e dei processi multitasking, mentre lo spazio su SSD da 512 GB vi permetterà di installare tantissime app. La batteria promette ore ed ore di utilizzo intenso con una singola carica e si ricarica con MagSafe o USB Type-C.

Ci sono tantissime porte di cui potreste aver bisogno: le porte Thunderbolt 4 consentono di collegare dispositivi esterni ad altissima velocità, mentre l’HDMI e il lettore di schede SD semplificano la connessione a monitor esterni e alla gestione di contenuti multimediali. Costa solo 2522,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse; è da prendere al volo ma siate veloci.

