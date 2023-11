MacBook Pro (M3 Pro) da 14": disponibile su Amazon e già in sconto

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso: il meraviglioso MacBook Pro (2023) con processore Apple Silicon M3 Pro (composto da 11 core sulla CPU e da 14 core sulla GPU), 18 GB di memoria unificata e 512 GB di spazio su SSD, con display da 14,2″, costa solo 2522,00€ al posto di 2599,00€, spese di spedizione incluse. Ovviamente lo trovate su Amazon e il modello in questione è quello in colorazione “nero siderale”, la più bella (a nostro avviso). Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, citiamo la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Sappiate che si può fare il reso entro il 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche.

MacBook Pro (2023) da 14″: il modello da comprare oggi

Questo meraviglioso MacBook Pro (2023) è stato presentato da pochissime settimane; Apple lo ha annunciato durante l’evento “Scary Fast” che si è tenuto in maniera virtuale loro scorso 30 ottobre 2023. All’interno del keynote la compagnia ha anche mostrato al mondo i primi SoC a 3 nanometri basati sull’architettura ARM che alimentano le macchine next-gen, MB Pro compreso. Le performance di questo laptop sono estreme così come lo è il suo design, impreziosito stavolta dalla bellissima colorazione “nero siderale”.

Ci sono tante porte sui frame laterali (USB Type-C, HDMI, slot per le SD, MagSafe, jack audio e non solo) e il display è un bellissimo pannello miniLED da 14,2″ ProMotion con risoluzione Retina XDR. È perfetto per la visualizzazione dei contenuti e per lavorare in mobilità e la tastiera è super confortevole per un utilizzo prolungato. Comodissimo il trackpad con supporto alle gstures.

Se siete interessati/e all’acquisto, sbrigatevi: a soli 2522,00€ questo MacBook Pro (2023) è il miglior portatile per i content creator e per i videomaker. Siate veloci, dunque.

