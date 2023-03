MacBook Pro M2: a QUESTO PREZZO su Amazon è un VERO AFFARE (anche in 12 rate)

Il MacBook Pro con M2 è tra i modelli più richiesti della gamma MacBook. Si tratta dell’ultimo modello di nuova generazione che conserva il tradizionale design senza notch sul display, caratterizzandosi anche per un display compatto (da 13,3 pollici) e, quindi, per un facile utilizzo in mobilità. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Pro M2 al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.629 euro.

L’offerta garantisce uno sconto del 20% per il modello 8/256 GB che si traduce in un taglio di prezzo di 330 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 108 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. In offerta c’è anche la versione 8/512 GB proposta a 1.499 euro invece di 1.629 euro. La promozione riguarda il modello con colorazione Grigio Siderale. Per accedere alla promozione è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Il MacBook Pro da 13 pollici continua ad essere un modello di riferimento per la gamma MacBook. Il laptop può contare sul potente ed efficiente chip M2 oltre che su di un display da 13,3 pollici, senza notch e con il tradizionale design della linea di portatili di Apple. C’è anche l’apprezzata Touch Bar che rappresenta un plus non da poco per moltissimi utenti. Da notare anche la presenza di una tastiera con layout italiano e retroilluminazione.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Pro M2 a:

1.299 euro invece di 1.6.29 euro per la versione 8+256 GB

invece di 1.6.29 euro per la versione 1.499 euro invece di 1.859 euro per la versione 8+512 GB

Per entrambe le offerte c’è la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

