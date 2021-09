Secondo un recente rapporto emerso in rete, i fornitori di MacBook Pro con display mini-LED affermano che le spedizioni sono nei tempi previsti.

Mentre tutti gli occhi sono concentrati sui nuovi iPhone 13 e sull'evento Apple che è previsto per il 14 di questo mese, DigiTimes Asia suggerisce che i fornitori di schermi MiniLED per il prossimo MacBook Pro stanno comunicando che le spedizioni sono nei tempi previsti.

Sebbene rapporti recenti suggeriscano una carenza di schermi mini-LED e ad altri componenti, secondo fonti del settore, tutto sembra essere al top da parte di Apple. Dopo aver introdotto il nuovo iPad Pro M1 con tecnologia mini-LED all'inizio di quest'anno, Apple è pronta ad portare in commercio un altro terminale dotato di questa nuova feature.

È probabile che Apple sveli la serie Pro dei suoi laptop con retroilluminazione miniLED a ottobre o novembre 2021, con spedizioni totali nel 2021 stimate in quasi 4 milioni di unità; questo è quanto hanno affermato le fonti.

I fornitori hanno investito milioni di dollari per espandere la capacità produttiva di questo nuovo display. DigiTimes Asia riporta che General Interface Solution, Epistar e Lextar Electronics si stanno espandendo e stanno guadagnando di più poiché la domanda di display miniLED è in crescita.

Il mese scorso, nella sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che il nuovo MacBook Pro M1X dovrebbe essere presentato questo autunno, due anni dopo il lancio del primo MacBook Pro da 16″. Per ora, i rumor suggeriscono che l'annuncio di un nuovo portatile arriverà a ottobre o novembre.

Sempre ad agosto, l'affidabile analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che i PC premium, e non gli iPad, guideranno principalmente le spedizioni di pannelli miniLED poiché si aspetta che le spedizioni di MacBook crescano del 20% su base annua o più nel 2021 e nel 2022. Si legge infatti:

Riteniamo che i MacBook, non gli iPad, guidino principalmente le spedizioni di pannelli Mini LED. Le spedizioni di MacBook non sono cresciute molto negli ultimi anni. Tuttavia, prevediamo che le spedizioni di MacBook crescano in modo significativo del 20% su base annua, o più nel 2021 e 2022, a causa dell'adozione di pannelli Mini LED, Apple Silicon e design completamente nuovi.