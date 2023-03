MacBook Pro con M2: al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Il MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 è un punto di riferimento della gamma di laptop di Apple. Si tratta dell’ultimo MacBook a proporre il design classico, senza il discutibile notch sul display, e la comoda touch bar. La presenza del chip M2 rende il laptop potente e altamente efficiente.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Pro al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.629 euro. Grazie allo sconto applicato di 330 euro è possibile acquistare il MacBook al prezzo minimo storico, con la possibilità anche di optare per il pagamento in 12 rate mensili senza interessi.

In sconto c’è anche la versione da 512 GB del laptop, proposta a 1.499 euro invece di 1.859 euro, con uno sconto di 360 euro. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

MacBook Pro con M2: ora al minimo storico su Amazon è da prendere subito

Il MacBook Pro può contare su di un display Retina da 13 pollici e sulla presenza dell’ottimo chip M2, in grado di abbinare prestazioni eccellenti con un’efficienza al top. Tra le specifiche c’è spazio anche per 8 GB di RAM e per 256/512 GB di storage oltre che per una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il sistema operativo è, naturalmente, macOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Pro da 13 pollici con M2 al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.629 euro. L’offerta riguarda la versione da 256 GB. C’è poi la variante da 512 GB che viene proposta a 1.499 euro invece di 1.859 euro. Per entrambi i modelli, inoltre, è possibile sfruttare il pagamento in 12 rate mensili, senza interessi. L’offerta è disponibile al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.