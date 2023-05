MacBook Pro: bisognerà attendere molti anni per i modelli con schermo OLED

Sembra che Apple non sia più intenzionata ad inserire i pannelli con tecnologia OLED nei suoi MacBook nel breve periodo. Pare che l’aggiornamento hardware possa essere una conseguenza del crollo delle vendite dei PC dell’azienda.

Di fatto, ad oggi le vendite dei laptop e dei desktop di Apple sono decisamente meno interessanti del previsto; i MacBook sono in rapida discesa e Apple dovrà quindi riconsiderare le sue priorità per risollevare le vendite. D’altronde invece, il motivo del declino dei Mac potrebbe ricercarsi nella line-up fin troppo esagerata, ricca di modelli simili fra loro in termini di performance.

MacBook Pro con schermo OLED: debutto posticipato?

In passato abbiamo appreso che Apple intendeva implementare i display OLED di ottava generazione di Samsung già nei MacBook del 2024. Oggi leggiamo invece che la società intende spostare questa data di tre anni. I primi MacBook con schermo OLED arriveranno non prima del 2027. Al contrario, i primi iPad con questa feature sono dietro l’angolo; c’è da attendere solo qualche mese.

