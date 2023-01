MacBook Pro (2024): i nuovi modelli avranno chip a 3 nm

I nuovi modelli di MacBook Pro del 2024 presenteranno dei processori realizzati con un’architettura a 3 nanometri da TSMC. Si chiameranno, ovviamente, Apple Silicon M3 Pro e M3 Max.

Sebbene siano appena stati annunciati con un comunicato stampa, i nuovi laptop premium con M2 Pro/Max, si inizia già a sentir parlare delle iterazioni next-gen. A riferire i primi dettagli in merito ci ha pensato l’analista Ming-Chi Kuo che sta condividendo sulla rete i dettagli sui modelli di nuova generazione.

Secondo l’analista, in primo luogo, i nuovi modelli di MacBook Pro presenteranno dei processori M3 Pro e M3 Max a 3 nm e saranno pronti per entrare nella produzione di massa entro la prima metà del prossimo anno.

I expect the next new MacBook Pro models, which will adopt M3 Pro/M3 Max processors made by 3nm (likely TSMC's N3P or N3S), will go to mass production in 1H24. https://t.co/8JR4LOHFVs

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 17, 2023