MacBook Pro (2023): l'alleato dei videomaker oggi in sconto (-8%)

Il MacBook Pro (2023) da 14 pollici è uno dei computer portatili più potenti del mercato. Di listino costerebbe 2499,00€, ma grazie agli sconti di Amazon, si può portare a casa a soli 2302,74€, spese di spedizione incluse. Inutile dirvi che si tratta di uno dei PC più richiesti e cercati dai professionisti dell’imaging. È un prodotto perfetto per tutti i Videomaker e video editor che sono soliti lavorare in mobilità.

Presenta tutto il necessario per operare in totale serenità; pensate che lo schermo è un bellissimo display microLED Retina XDR di ultima generazione con ProMotion (frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz) che si vede bene in ogni frangente. Ci sono tante porte pensate proprio per chi ha necessità “pro”. Pensiamo alle USB Type-C Thunderbolt 4, alla porta HDMI, a quella MagSafe per la ricarica del device, oppure al pratico lettore di schede SD, semplicemente un Must per i fotografi e Videomaker.

MacBook Pro 14″ (2023): la magia è tutta sotto il cofano

Ciò che però lo rende perfetto è la potenza che è in grado di sprigionare; il processore Apple Silicon M2 Pro è eccezionale. Parliamo di un SoC costruito a 5 nanometri, avente una CPU da 10 core e una GPU da ben 16 core. La memoria unificata invece, è da 16 GB, mentre lo storage (basato su un SSD ultraveloce) è da 512 GB.

Considerate infine che questo laptop, il MacBook Pro (2023) da 14″, è leggerissimo. Pesa meno di due kg e questo farà sì che non sia troppo pesante nel vostro zaino quotidiano.

A 2302,74€ al posto di 2499,00€ è davvero un ottimo affare; certo, è una bella cifra ma è un investimento per il futuro. Volendo, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale e infine, sappiate che avrete diritto alla garanzia di due anni con Amazon e di un anno con Apple.

