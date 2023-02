MacBook Pro (2023): il computer per i professionisti è in sconto

Se non avete trovato il computer perfetto per le vostre esigenze ma volete comunque un prodotto premium per l’uso business, per il lavoro e magari per lavorare con l’audio e il video, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Stiamo parlando del meraviglioso MacBook Pro (2023) con schermo da 14 pollici e processore Apple Silicon M2 Pro. Oggi è anche in sconto al meraviglioso prezzo di soli 2336,00€ al posto di 2499,00€, spese di spedizione incluse.

La versione disponibile su Amazon viene venduta e spedita dal noto portale di e-commerce, pertanto significa che godrà della massima sicurezza in materia di garanzia. Da un lato avrete accesso ad un anno con Apple, così sarete coperti da qualsiasi problematica; dall’altro invece, c’è quella di Amazon con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

MacBook Pro (2023): oggi lo trovate con lo sconto del 7%

Fra i vantaggi di Amazon dobbiamo anche segnalarvi che c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Questo laptop è una vera e propria macchina da guerra; sotto la scocca troviamo un processore Apple Silicon M2 Pro coadiuvato da 16 GB di memoria e da 512 GB di storage interno. L’iterazione disponibile su Amazon è in versione grigio siderale ma volendo c’è anche in argento.

Con il MacBook Pro (2023) da 14 pollici avrete un computer pazzesco sia per il lavoro che per lo svago multimediale. Consente di eseguire l’editing dei video in 4K HDR ma anche la postproduzione fotografica con software premium. Con questo articolo potrete anche fare programmazione o produrre musica senza il minimo problema.

Ha un sacco di porte sul frame, si ricarica via USB Type-C o con la tecnologia MagSafe e in più c’è anche uno slot per le microSD, apprezzatissimo dai Videomaker di tutto il mondo. A 2336,00€ è il computer da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.