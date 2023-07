MacBook Pro (2023) da 14": workstation TOP, la paghi anche a rate con Amazon

Se siete alla ricerca di un computer potentissimo, dotato di una scheda tecnica assurda, ricco di porte, con un bel design, leggero e non troppo pesante, con uno schermo risoluto e nitido, oltre che super luminoso, abbiamo ciò che farà al caso vostro. Si chiama MacBook Pro (2023) ed è un prodotto sensazionale. Il modello che vi consigliamo è quello con il processore Apple Silicon M2 Pro composto da una CPU da 10 core, con 16 GB di memoria unificata e con 512 GB di spazio su SSD interno. La dimensione del display invece, è di 14″; questo è un pannello Retina LCD miniLED con ProMotion davvero unico. Insomma, questa piccola workstation portatile sarà vostra con 2377,82€ al posto di 2499,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione.

MacBook Pro (2023) da 14″: non lasciatevelo sfuggire

Questo meraviglioso laptop di punta di casa Apple è un potentissimo computer portatile ricco di tecnologia, dotato di specifiche all’avanguardia e con un design assurdamente bello. È ricco di porte (HDMI, slot per le SD, MagSafe per la ricarica, Thunderbolt USB Type-C, ma non solo) e c’è anche il classico jack per le cuffie da 3,5 mm. Il display è una goduria ad ogni utilizzo e il processore Apple Silicon M2 farà girare sempre fluidi tutti i software che installerete; anche se è un PC elegante, leggero e sottile, che non scalda mai e non diventa mai rumoroso con le ventole, possiamo definirlo una vera e propria workstation da lavoro.

È perfetto anche per l’editing video ad alti livelli, per la post produzione fotografica, per la produzione musicale, per la programmazione, ma non solo. Con un prezzo di 2377,82€ vi porterete a casa il miglior portatile che ci sia, e volendo, sappiate che potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

