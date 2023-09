MacBook Pro (2023) da 14": sconto FOLLE del 9% su Amazon, correte

Se siete alla ricerca di una workstation potente per il vostro lavoro, versatile, ma allo stesso tempo leggera e non troppo ingombrante, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama MacBook Pro (2023) ed è un computer portatile premium realizzato da Apple. Nello specifico, la versione che vi consigliamo è quella con schermo da 14″, processore Apple Silicon M2 Pro composto da una CPU da 10 core e una GPU da 16 core, con 16 GB di memoria unificata e storage su SSD da ben 512 GB. Capite bene che si tratta di un dispositivo incredibile che di listino costa ben 2499,00€. Grazie agli sconti di Amazon però, potrà essere vostro con soli 2274,99€, spese di spedizione incluse. Vi suggeriamo di non lasciarvelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy assoluto.

MacBook Pro (2023): il miglior portatile ad un prezzo wow

Questo portatile di Apple è un mostro di potenza: il processore Apple Silicon M2 Pro riesce a far girare fluide anche le app più pesanti e complesse, pensate per il video editing avanzato a livelli professionali. Di fatto, non avrete problemi con Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve 18, FinalCut Pro, Logic Pro e molti altri ancora. È allo stesso tempo, leggero e presenta un design mozzafiato con tante porte disponibili sul frame laterale (jack audio da 3,5 mm, HDMI, MagSafe, tre USB Type-C Thunderbolt4 e c’è anche lo slot per le SD).

Acquistandolo da Amazon al prezzo speciale di soli 2274,99€, avrete diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo, ma non solo. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. Potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, avrete accesso ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il rivenditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.