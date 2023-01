MacBook Pro (2023) da 14 e 16": debutto rimandato, di nuovo

I nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con processori Apple Silicon M2 Pro e M2 Max sono stati posticipati di nuovo. Sembra che il loro debutto sia stato rimandato per via di un problema sorto in fase di sviluppo.

Questi laptop sarebbero dovuti arrivare verso la fine dello scorso anno; in seconda istanza abbiamo appreso che il loro debutto era previsto per l’inizio dell’anno e ora scopriamo che non li vedremo a breve, a quanto pare. A dirlo è la pubblicazione taiwanese DigiTimes.

MacBook Pro (2023): quando li vedremo?

Dal rapporto non apprendiamo nulla in più, purtroppo. Non si intuisce la data di rilascio di queste macchine professionali. Secondo Mark Gurman tuttavia, i computer arriveranno nella prima metà dell’anno (ci aspettiamo una presentazione durante la WWDC di giugno, allora). Esteticamente saranno identici ai vecchi modelli ma avranno i chip aggiornati sotto la scocca. Secondo il giornalista di Bloomberg, i laptop offriranno solo un miglioramento marginale rispetto alle soluzioni attuali.

Fra le altre cose, prevediamo che M2 Pro e M2 Max saranno SoC a 3 nm; sappiamo che TSMC ha iniziato la produzione di massa di questa architettura verso la fine di dicembre, quindi tutto sembra combaciare. Diversi leaker però, suggeriscono che le nuove piattaforme saranno ancora costruite con un nodo a 5 nm. Chi avrà ragione?

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che il MacBook Pro da 14″ con processore Apple Silicon M1 Pro si porta a casa al prezzo speciale di 2099,00€ su Amazon con spese di spedizione comprese nel prezzo. È un laptop incredibile, potente, con tante porte (HDMI, Thunderbol, MagSafe, slot per le SD e molto altro ancora), con un pannello miniLED ProMotion con notch incluso e una comoda tastiera con cui scrivere dotata di pulsante Touch ID. Il SoC fa girare fluidi tutti i software e permette di montare video in 8K senza il minimo problema.

