MacBook Pro (2023) da 14" con M2 Pro: sconto FOLLE su Amazon

Se siete alla ricerca di una workstation portatile per la vostra attività, per il lavoro, per fare video editing ad alti livelli, post-produzione grafica, programmazione o produzione musicale, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Pro (2023) da 14″ con processore Apple Silicon M2 Pro (10 core sulla CPU), 16 GB di memoria unificata e 512 GB di storage interno su un SSD super veloce. Questo gioiello, che arriva sul mercato con un prezzo di listino di 2499,00€, si porta a casa con 2274,99€ grazie agli sconti folli presenti su Amazon. Inutile dirvi che il risparmio sarà elevatissimo visto che si parla di diverse centinaia di euro, per un prodotto uscito da pochissimi mesi sul mercato, poi. Se siete interessati, vi consigliamo di affrettarvi ad effettuare l’acquisto: le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe finire a breve. Il modello in questione è disponibili in grigio siderale o in argento.

MacBook Pro (2023) da 14″: impossibile non comprarlo

Certo, il prezzo è elevatissimo ma è giustificato dall’ottima qualità costruttiva, dai materiali premium adoperati dalla compagnia, dallo schermo miniLED da 13″ con ProMotion al seguito, dai chipset interni che assicurano prestazioni incredibili in ogni contesto e con ogni operazione. Di fatto, questa è un’ammiraglia premium spaziale, un prodotto pensato esclusivamente per i professionisti. Lo dimostra il fatto che sulla scocca troviamo tantissime porte a disposizione per ampliare la produttività: due USB Type-C Thunderbolt4, una HDMI, la MagSafe per la ricarica, il jack audio da 3,5 mm e c’è perfino uno slot per le SD (comodissimo per i fotografi e i videomaker).

Su questa macchina girano fluidi perfino i video in 8K su FinalCut Pro o le clip in S-Log in 4K prodotte da una Sony FX30 o una A7 IV; insomma, non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione e fate vostro il MacBook Pro (2023) da 14″ a soli 2274,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

