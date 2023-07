MacBook Pro (2023) da 14" con M2 Pro: la miglior workstation Apple ad un prezzo WOW (-7%)

Oggi vogliamo parlarvi di una workstation di casa Apple semplicemente magnifica. Ci riferiamo, ovviamente, al MacBook Pro (2023) da 14 pollici, un prodotto arrivato sul mercato da circa sei mesi ma che si presenta come un best buy eccezionale per tutti coloro che desiderano un’ammiraglia premium che sia in grado di dialogare perfettamente con il proprio set di accessori della mela. La versione che vi suggeriamo di acquistare è quella con schermo da 14 pollici, in colorazione grigio siderale e con il processore Apple Silicon M2 Pro, coadiuvato da 16 GB di memoria unificata e da un SSD rapido da 512 GB. Il suddetto laptop lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 2333,57€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; a questa cifra è imperdibile.

MacBook Pro (2023) da 14″: il miglior portatile che vi sia

Certo, sappiamo bene che costa molto. Il prezzo non è basso, ma avrete tantissimi vantaggi al seguito. Citiamo – in primo luogo – la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Allo stesso tempo avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, cosa non da meno, potrete dilazionare l’importo totale del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.ù

Il suddetto portatile è un computer mozzafiato, bellissimo, dotato di tantissime porte sul frame laterale ma che dispone anche di una potenza spropositata grazie al processore Apple Silicon M2 Pro di nuova generazione. Lo schermo è una bellezza per gli occhi: è un pannello miniLED da 14″ con ProMotion (ha il refresh rate adattivo fino a 120 Hz), composto da cornici sottili e un notch che cela la webcam.

A 2333,57€ questo MacBook è una vera e propria workstation elegante dalla batteria esagerata. Lo trovate su Amazon e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo.

