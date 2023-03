MacBook Pro (2022) M2: a questo prezzo non puoi ignorarlo (-320€)

Se state cercando un laptop premium per la vostra attività, per fare contenuti online, per fare grafica, montaggi video, per prendere appunti e studiare all’università, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del MacBook Pro da 13″ (2022) con processore Apple Silicon M2. Questo gioiello, dotato di un design iconico e senza tempo, con la Touch Bar e con una tastiera comoda per la digitazione prolungata, costa solo 1309,00€ su Amazon. Il prezzo originale sarebbe di 1629,00€, quindi capite bene che si risparmiano diverse centinaia di euro sul valore di listino.

MacBook Pro 13″ (2022): un laptop incredibile

Il PC è un prodotto eccezionale, dotato di un chip super performante che riesce a garantire performance estreme; pensate che si può fare anche editing video in 4K con Adobe Premiere Pro o con qualsiasi altro software di montaggio. Ha un SoC veloce ed efficiente, attento ai consumi energetici. Di fatto, l’autonomia di questo portatile è davvero esagerata: vi durerà un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Se lo comprate per l’università, ad esempio, potrete uscire la mattina senza caricatore e con il 100% di carica, stando certi che al ritorno avrete ancora un 20-30% di autonomia residua, anche se lo userete per più di 8 ore.

L’estetica è ancora accattivante, anche se il design è rimasto invariato dai tempi dei processori Intel. Ad ogni modo, si tratta di un prodotto bellissimo, con la Touch Bar che, purtroppo, non abbiamo più sui nuovi modelli. È comodissima per tante shortcut e se usate software proprietari di Apple (pensiamo a FinalCut), con questa avrete accesso anche alle operazioni rapide sulla timeline.

Insomma, il MacBook Pro 13″ (2022) è un computer leggero, potente il giusto, con quattro porte Thunderbolt e con una batteria davvero generosa. Con uno sconto così alto, non potete ignorarlo: fatelo vostro a soli 1309,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.