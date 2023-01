MacBook Pro 2022 con chip M2, che prezzo! Oggi tuo a 150€ in meno

Oggi vogliamo segnalarti un’offerta davvero intrigante. Il nuovo MacBook Pro 2022 con chip M2, un concentrato di tecnologia e potenza, può essere tuo ad un prezzo davvero competitivo. Potrai acquistare questa macchina da guerra approfittando di uno sconto di 150€ rispetto al normale prezzo di listino. Davvero niente male, che dici?

Il nuovo MacBook Pro 2022 è finalmente disponibile su Amazon con un’offerta imperdibile! Grazie ad uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino, potrai portarti a casa il top di gamma dei computer portatili Apple con chip M2 e una capiente memoria interna da 512 GB. E non è tutto: la spedizione Prime ti garantirà la consegna in 24 ore e, se lo desideri, potrai anche scegliere di dividere la spesa in 5 comode rate mensili.

Il MacBook Pro 2022 offre un display Retina da 13 pollici con una luminosità di 500 nit, una vasta gamma cromatica P3 e immagini nitide e dettagliate. Il cuore di questo laptop è il nuovo chip M2 con CPU a 8-core e GPU a 10-core gli dà una potenza di elaborazione senza pari, mentre il sistema di raffreddamento attivo ti permette di utilizzarlo al massimo delle sue capacità senza surriscaldamenti. M2 è la seconda generazione dell’acclamato SoC prodotto in-house da Apple.

Una soluzione perfetta per lo smart working: la webcam HD e i tre microfoni professionali, insieme alle due porte Thunderbolt, completano il pacchetto di funzionalità del MacBook Pro 2022. Se non lo avessi già capito, il MacBook Pro 2022 con chip M2 e SSD da 512GB è il massimo della tecnologia Apple e oggi puoi averlo a un prezzo imbattibile.

Normalmente il MacBook Pro con chip M2 da 13″ e con 8/512GB viene proposto a 1859€, ma oggi può essere tuo a 1.709€ – con un generoso sconto di 150€. Grazie alla spedizione Prime lo riceverai senza costi extra in meno di 24 ore. Non sei ancora abbonato a Prime? Che aspetti, approfitta subito dei 30 giorni di prova gratuita, oltre alle consegne rapide e gratuite otterrai l’accesso a tutti gli altri servizi di Amazon, inclusi Prime Video, Amazon Music e Amazon Foto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.