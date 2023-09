MacBook Pro (2021) da 14" con M1 Pro e 1 TB di SSD: oggi lo prendi con il 18% di sconto

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il meraviglioso MacBook Pro (2021) è in super sconto al prezzo consigliato di 2249,00€ al posto di 2734,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è altissimo rispetto al valore di listino e il modello in questione che vi consigliamo dispone dello schermo da 14″, vanta il SoC Apple Silicon M1 Pro da 10 core sotto la scocca, coadiuvato da ben 16 GB di memoria unificata e d un disco SSD super veloce da 1 TB. Lo sconto quindi, è praticamente folle e noi vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto se siete interessati: non sappiamo quanto durerà la promozione o quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano. Inoltre, potrete scegliere fra la versione “grigio siderale” e quella “argento”.

MacBook Pro (2021) da 14″: con queste caratteristiche è incredibile

Come detto, acquistandolo da Amazon avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi; ad esempio, la consegna sarà sempre celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo di vendita e avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche). Non di meno, potrete anche usufruire della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati, a tasso zero), e non finisce qui.

Ci sarà un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate quindi? Fate vostro il MacBook Pro (2021) con schermo da 14″ miniLED ProMotion, SoC M1 Pro, 16 GB di memoria unificata e 1 TB di SSD a soli 2249,00€ grazie ad Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.