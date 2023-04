MacBook Pro 16" M2 Pro: la workstation per creativi, oggi in super sconto

Il MacBook Pro (2023) da 16″ non è un semplice laptop di punta, bensì una vera e propria workstation, ricca di funzionalità incredibilmente innovative, con un cuore pulsante potente e all’avanguardia, ma soprattutto con un design unico, ereditato dai portatili nel passato.

Questa ammiraglia del settore si porta a casa con soli 2899,00€ al posto di 3099,00 €. Lo sappiamo bene che è una cifra a quanto elevata, però ci troviamo di fronte ad un’eccellenza dell’informatica. Sotto la scocca troviamo un potente processore Apple Silicon M2 Pro che opera a 12 core sulla CPU e a 19 core sulla GPU. Il tutto viene coadiuvato da 16 GB di memoria unificata e da 512 GB per l’archiviazione su SSD veloce. Il modello in sconto e quello da 16” in colorazione grigio siderale.

MacBook Pro 16″ (2023): impossibile non amarlo

Capirai bene che il prezzo è davvero vantaggioso perché si risparmia il 6% sul valore di listino, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e di dilazionare l’importo del computer in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Non dimenticate poi che ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Dovete affrettarvi se siete interessati perché le scorte disponibili sono soltanto due a questo prezzo. La transazione sarà sicura, la spedizione sarà affidata ad Amazon quindi potrete dormire sonni tranquilli. Volendo, potrete anche usufruire della possibilità di farvi recapitare il pacco direttamente in uno dei tanti Amazon Hub, se non siete spesso presenti in casa.

Questo computer è una vera potenza perché consente di effettuare lavori di post produzione grafica, di montaggio video, di programmazione o di produzione musicale senza il minimo problema. Non prendiamoci in giro, questa è un’eccellenza del settore, con uno schermo mini LED da 16” super risoluto con tecnologia promotion.

Le applicazioni e i file si aprono in un istante, tutto appariva sempre più luminoso è incredibile che mai, il trackpad ampio e generoso consente di fare di tutto tramite le gestures e la tastiera è super comoda anche per la digitazione prolungata. Fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.