MacBook Pro 16" in SUPER sconto su Amazon: dedicato ai professionisti

Se state cercando un laptop premium con cui effettuare i vostri lavori in mobilità, sereni, spensierati, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo dell’ottimo MacBook Pro (2023) da 16 pollici con processore Apple Silicon M2 Pro. Questa è una macchina incredibile; è potentissima, ha un’autonomia che vi consentirà un giorno e mezzo di uso intensivo, ma non solo. Pensate che oggi è in sconto su Amazon a 2886,00€ al posto di 3099,00€. Certo, son tanti soldi, ma c’è comunque un fantastico risparmio del 7% sul valore di listino che non fa mai male.

Anche perché dovete ricordarvi di una cosa: questo portatile viene venduto e spedito da Amazon, pertanto godrà della massima garanzia possibile. Da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella del sito di e-commerce per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata.

Se l’importo vi sempre troppo costoso per il vostro conto in banca, vi sveliamo un trucco; con Amazon potrete comprare in comode rate grazie al servizio di Cofidis. Inoltre, la consegna è immediata: lo ordinate oggi e sarà a casa vostra (o presso il domicilio da voi selezionato) entro pochissimi giorni.

MacBook Pro 16″ (2023): a chi si rivolge?

Difficile definire un target preciso per questo laptop; ovviamente è pensato per i professionisti dell’immagine, per i montatori video, per i grafici, per chi fa musica, per i programmatori e per chi fa render 3D. Insomma, questa è una macchina da lavoro che però può svolgere senza problemi anche i compiti più difficoltosi: navigazione web, controllo dei social, lettura e invio di mail, funzioni amministrative e non solo.

A 2886,00€ questo è un computer eccezionale che si sposa perfettamente con tutti coloro che hanno già un’ecosistema della mela. AirDrop, per esempio, è incredibile e cambia completamente le carte in tavola nel settore, andando a divenir uno strumento essenziale per coloro che trasferiscono molti file da iPhone e iPad al computer. Fate presto prima che finisca la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.