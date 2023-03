MacBook Pro 16 con M2 Pro: sconto di 400€ su Amazon ADESSO (anche in 5 rate)

Il MacBook Pro 16 è uno dei punti di riferimento del settore notebook, grazie ad un mix unico di prestazioni, efficienza e dimensioni. Si tratta di una delle workstation più desiderate del momento. Oggi, con la nuova offerta Amazon in corso, è possibile risparmiare ben 400 euro sull’acquisto del laptop di Apple.

Il modello in questione è disponibile al prezzo scontato di 2.699 euro invece di 3.099 euro nella variante con chip M2 Pro, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Da notare che è possibile anche acquistare il MacBook Pro 16 in 5 rate mensili senza interessi, per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti.

Per acquistare il MacBook in offerta è disponibile il link qui di sotto.

MacBook Pro 16: in forte sconto con la nuova offerta Amazon

Il MacBook Pro 16 è dotato di una scheda tecnica completa, con display Liquid Retina da 16 pollici di diagonale e chip M2 Pro con CPU a 12 Core e GPU a 19 Core. Ci sono poi 16 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD oltre ad una tastiera retroilluminata. C’è il supporto al Wi-Fi 6E.

Il MacBook Pro 16 può contare anche sul sensore di impronte digitali per il Touch ID e su di una dotazione ricca di porte con HDMI, 3 Thunderbolt 4, un jack audio da 3,5 mm e uno slot per schede SD. Il sistema operativo è macOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Pro 16 al prezzo scontato di 2.699 euro invece di 3.099 euro con possibilità di pagare anche in 5 rate mensili, senza interessi. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare il laptop di Apple e risparmiare ben 400 euro sulla spesa.

Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

