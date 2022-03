MacBook Pro 16" 2021 con M1 Pro: sconto Amazon 455€, anche in 12 rate

Finalmente puoi prenderlo. Il nuovissimo MacBook Pro 16″ 2021 – con chip proprietario M1 Pro – crolla al minimo storico su Amazon. Infatti, c'è uno sconto di 455€ sull'edizione con 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione di tipo SSD ultra veloce.

Approfittando della promozione, puoi prenderlo a 2393€ invece di 2849€. Se il tuo account è abilitato, puoi anche usufruire del pagamento a rate mensili offerto direttamente dalla piattaforma: un totale di 12 a interessi zero. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

MacBook Pro 16″ 2021: è il momento di comprarlo

Per quale motivo scegliere uno fra i più potenti PC portatili in assoluto, attualmente disponibili sul mercato? Nella mia domanda, c'è già la risposta.

Quelle annunciate a fine 2021 sono macchine incredibili, perfettamente in grado di supportare anche le operazioni più complesse grazie a un hardware potentissimo, perfettamente in sintonia con il software. Entrambi sono “fatti in casa” da Apple ed è questo il segreto principale.

Quello in sconto è il modello con display più ampio, ben 16,2″, CPU da 10 core e GPU da ben 16 core. A supporto ci sono 16GB di memoria RAM e 512GB di SSD ultra veloce.

Un'autonomia energetica impressionante, che arriva fino a 21 ore, non è che la ciliegina sulla torta. Potrai ottenere il massimo che MacOS può offrirti anche in mobilità, senza temere di rimanere a secco di batteria. Quando occorre, la ricarica rapida penserà al resto.

Insomma, questo portatile non ha bisogno di presentazione alcuna. Se hai prestato attenzione a questo articolo è perché conosci il potenziale del nuovo MacBook Pro 16″ 2021 con chip M1 Pro e sai bene cosa può offrirti.

Con uno sconto di 455€ puoi finalmente portarlo a casa a un prezzo più accessibile, direttamente da Amazon. Completa l'ordine adesso per approfittarne e ricorda che puoi rateizzare in 12 mesi, completamente a tasso zero. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.