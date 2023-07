MacBook Pro 16" (2021) con M1 Max: disponibile su Amazon e anche in super sconto

Se state cercando un nuovo laptop di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare, vi consigliamo l’ottimo MacBook Pro da 16″ del 2021 con processore Apple Silicon M1 Max, coadiuvato da 32 GB di memoria unificata e con un SSD da ben 1 TB. Pensate che questa ammiraglia oggi si porta a casa con un prezzo sensazionale: costa 3499,00€ al posto di 3719,00€, spese di spedizione incluse. Viene venduto da Amazon e spedito dallo stesso store di riferimento, quindi godrà di una garanzia ineccepibile. Fra tutte, dobbiamo citare quella di Apple per un anno e quella di Amazon per due, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

MacBook Pro 16″ (2021) con M1 Max: il più potente che ci sia

Capite bene che questo non è un portatile per tutti; sia perché ha dimensioni generose, ma anche perché presenta un processore di fascia altissima che lo rende una macchina da lavoro pazzesca pensata solo per chi ne dovrà fare un utilizzo professionale. Non è un PC per la vita di tutti i giorni ma è un prodotto da utilizzare sì in mobilità ma anche in studio.

Il processore Apple Silicon M1 Max è uno dei chip più potenti che vi siano in commercio; è stato superato solo dalla versione Ultra e dagli M2, ma è pazzesco. Questo MacBook è in grado di far girare pesanti lavori di editing video professionale con tanto girato RAW, con effetti 3D e molto altro ancora, il tutto senza il minimo lag. Viene coadiuvato dalla memoria RAM da 32 GB che è perfetta per moltissime operazioni e per il multitasking (oltre che in determinati software). Piccola menzione per lo schermo da ben 16″ Retina LCD miniLED con ProMotion al seguito. A 3499,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, è uno dei laptop Premium più potenti che vi siano in commercio. Non lasciatevelo sfuggire.

