MacBook Pro 14"(2023): il computer per i professionisti in SUPER sconto

Se state cercando un buon computer portatile per il lavoro in mobilità, e magari siete dei videomaker, dei video editor, dei fotografi, produttori musicali o altro, oggi abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando del meraviglioso MacBook Pro 14″ (2023), un laptop fantastico, potentissimo, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia, con un design completo, ricco di porte e con un pannello miniLED da 14″ ProMotion. Questa ammiraglia si porta a casa ad un prezzo veramente speciale su Amazon: solo 2221,00€ al posto di 2499,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che lo sconto è veramente esagerato e si avrà accesso ad una serie di vantaggi non da poco.

Come non citare infatti la consegna rapida in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, si può dilazionare l’importo del PC in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, si ha diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, a due anni di garanzia con il rivenditore, oltre al singolo anno con il costruttore, ma non solo. Approfittatene se siete interessati; le scorte potrebbero terminare a breve.

MacBook Pro 14″ (2023): il PC portatile per chi lavora

Sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2 Pro coadiuvato da 16 GB di memoria unificata e da un SSD da 512 GB; con una dotazione hardware simile, il PC farà girare fluidi tutti i software, anche quelli più impegnativi. Lo schermo miniLED ProMotion vi farà vedere i contenuti con una nitidezza, una luminosità e una fluidità senza eguali.

Con questo computer potrete lavorare ai video in 4K, potrete fare post-produzioni fotografica, produzione musicale, programmazione e non solo. Comodissime le porte a disposizione dell’utente poste sui frame laterali del MacBook Pro. A 2221,00€ è da comprare subito, ma siate veloci.

