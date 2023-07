MacBook Pro 14: nuovo MINIMO STORICO su Amazon, è IMPERDIBILE

Il MacBook Pro 14 è sempre di più un punto di riferimento del settore dei notebook, grazie a un mix unico di prestazioni ed efficienza. Grazie a questa nuova offerta Amazon, diventa ancora più conveniente acquistare il notebook di Apple, ora disponibile al prezzo scontato di 1.799 euro. La promozione permette di acquistare al minimo storico la versione del laptop con chip M1 Pro, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

MacBook Pro da 14 pollici: nuovo minimo storico su Amazon

Il MacBook Pro da 14 pollici è la soluzione giusta per gli utenti alla ricerca di prestazioni elevate e portabilità. Il notebook monta un processore M1 Pro con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD oltre ad un display da 14 pollici e una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il sistema operativo è macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Il notebook è una delle varianti più interessanti della gamma MacBook: il display è compatto ma il modello ha il potente chip M1 Pro. Da notare anche la possibilità di sfruttare la memoria SSD da 1 TB che, oltre che più capiente, è anche più veloce rispetto alla memoria da 512 GB del modello base.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Pro da 14 pollici al nuovo prezzo minimo storico per la variante in offerta. Grazie alla promozione in corso, infatti, il notebook è disponibile al prezzo scontato di 1.799 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.