MacBook Pro 14 in offerta su Amazon: è il MINIMO STORICO per questa configurazione

Continua a calare il prezzo del MacBook Pro 14. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare una delle configurazioni più complete del laptop “pro” di Apple al nuovo minimo storico sullo store. In questo momento, infatti, la versione con M2 Pro (con 12 Core per la CPU e 19 Core per la GPU), 16 GB di memoria unificata e 1 TB di SSD è disponibile al prezzo scontato di 2.868 euro con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili (basta una carta di debito, non c’è bisogno di finanziamento). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Pro 14 in offerta su Amazon: è un’ottima occasione

La versione in offerta del MacBook Pro 14 presenta le seguenti specifiche:

processore M2 Pro con CPU da 12 Core e GPU da 19 Core (più veloce rispetto a M2 Pro con 10 Core per la CPU e 16 Core per la GPU)

con (più veloce rispetto a M2 Pro con 10 Core per la CPU e 16 Core per la GPU) display Liquid Retina XDR da 14 pollici

16 GB di memoria unificata

1 TB di SSD

colorazione Argento

Si tratta di una delle configurazioni più complete e prestanti del MacBook Pro di Apple. Raramente modelli di questo tipo sono proposti in offerta e il nuovo prezzo rappresenta l’occasione giusta per poter acquistare un laptop completo e potente con un prezzo ottimo (in rapporto agli standard della categoria). Chi ha bisogno di un MacBook Pro completo, quindi, non può farsi scappare questa nuova promo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Pro 14 descritto in precedenza al prezzo scontato di 2.868 euro. C’è anche la possibilità di acquistare il modello desiderato in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.