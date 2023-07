MacBook Pro 14: in offerta a QUESTO PREZZO non ha rivali

Il momento di acquistare il MacBook Pro 14 è arrivato. Il modello con chip M1 Pro, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon davvero conveniente. In questo momento, infatti, il notebook di Apple può essere acquistato al prezzo scontato di 1.937 euro, raggiungendo il minimo storico per la configurazione in offerta (8+512 GB). Da notare che è anche possibile acquistare il notebook in 5 rate senza interessi, anche pagando con carta di debito e senza finanziamento. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

MacBook Pro 14 in offerta al miglior prezzo su Amazon

Il modello di MacBook Pro 14 disponibile oggi in offerta su Amazon può contare su di un display da 14 pollici oltre che sul potente chip M1 Pro, in grado di garantire prestazioni superiore rispetto al chip M2. Tra le specifiche troviamo anche 16 GB di RAM e 512 GB di SSD oltre al sistema operativo macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Il notebook può contare su un comparto tecnico completo, un sistema audio di altissima qualità e su una dotazione di porte in grado di soddisfare tutte le esigenze. Si tratta del modello da comprare tra i vari MacBook disponibili oggi su Amazon.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Pro 14 nella configurazione descritta in precedenza al prezzo scontato di 1.937 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. In fase di acquisto è anche possibile abbinare al notebook la copertura Apple Care+. Il modello in offerta è dotato della colorazione Argento mentre la Grigio Siderale costa qualche decina di euro in più.

