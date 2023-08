MacBook Pro 14 in offerta a prezzo scontato su Amazon ADESSO (con M2 Pro)

Tra le offerte del momento disponibili su Amazon c’è spazio anche per il MacBook Pro 14 nella versione con chip M2 Pro, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook di Apple al prezzo scontato di 2.274 euro, con un taglio di oltre 220 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è anche la possibilità di acquisto a rate con pagamento in 5 rate mensili per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Pro 14 in offerta su Amazon con oltre 220 euro di sconto

Il MacBook Pro 14 è il notebook di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di prestazioni al top, tanta efficienza e un formato davvero portabile. Il notebook ha un display Liquid Retina da 14 pollici e può contare sul chip M2 Pro, ottimizzato per garantire prestazioni eccellenti e consumi ridotti. Tra le specifiche troviamo 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una tastiera retroilluminata. Da segnalare, naturalmente, la presenza del sistema operativo macOS che viene sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Pro 14 con M2 Pro al prezzo scontato di 2.274 euro invece che 2.499 euro. La versione in offerta è dotata di 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo di tempo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.