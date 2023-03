MacBook Pro 14 con QUEST'OFFERTA è da prendere subito (-350€, anche a rate)

Il MacBook Pro 14 diventa sempre più conveniente. Il laptop di Apple viene ora proposto al prezzo scontato di 2.149 euro invece di 2.499 euro con uno sconto di 350 euro e la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

Il modello in offerta è dotato del chip M2 Pro, garanzia di prestazioni al top ed efficienza senza pari, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Lo sconto riguarda la variante con colorazione Grigio Siderale. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

MacBook Pro 14: con quest'offerta di Amazon è da prendere subito

Il nuovo MacBook Pro 14 con chip M2 Pro è uno dei punti di riferimento del mercato dei laptop. Compatto, efficiente e potente, il nuovo notebook di casa Apple ha tutto quello che serve per essere considerato come la scelta giusta per un gran numero di utenti che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità.

Tra le specifiche troviamo 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display Liquid Retina da 14 pollici. La tastiera è italiana e retroilluminata. Da notare anche la presenza della scocca con finitura Grigio Siderale, una delle colorazioni più iconiche della gamma Mac.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Pro 14 con M2 Pro al prezzo scontato di 2.149 euro invece di 2.499 euro. Lo sconto è pari a ben 350 euro. Da notare che l’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili senza interessi per dilazionare la spesa in un lungo periodo. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

