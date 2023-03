MacBook Pro 14" (2023): sconto IMMEDIATO di oltre 350€ su Amazon

Se state cercando il miglior laptop premium con cui lavorare, fare montaggio video in mobilità, con cui fare postproduzione fotografica, programmazione o produzione musicale ad alti livello, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del MacBook Pro 14″ del 2023, un dispositivo unico nel suo genere che, grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon, si porta a casa con uno sconto elevatissimo di oltre 350€. In poche parole, questa ammiraglia di Apple sarà vostra con 2149,99€ al posto di 2499,00€. Il risparmio è del 14% sul valore di listino per il modello con GPU da 16 core, memoria unificata da 16 GB e SSD interno da 512 GB. La colorazione invece, è quella grigio siderale.

MacBook Pro 14" (2023): acquistarlo da Amazon conviene

Il miglior portatile del momento è sicuramente il MacBook Pro 14″ (2023). Il device infatti, costa molto è vero, ma è una macchina da lavoro eccezionale, perfetta per chi fa montaggi video e non solo. Acquistandolo da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna sarà celere presso il vostro domicilio o luogo da voi designato e volendo, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

C’è il reso gratuito e pensate che si può perfino dilazionare l’importo del Mac in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Ci troviamo di fronte ad una macchina strepitosa, un’ammiraglia del settore che gode della garanzia di Apple di un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare (e noi ve lo consigliamo visto il prezzo del computer), e quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A 2149,99€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

