MacBook Pro 14" (2023): sconto IMMEDIATO di 200€ su Amazon

Il MacBook Pro 14″ (2023) è una workstation di altissimo livello; questo laptop è davvero eccezionale, dotato di funzionalità all’avanguardia, di una scheda tecnica incredibile, con un pannello da 14 pollici miniLED con ProMotion e con un chipset spaventosamente potente, l’Apple Silicon M2 Pro. Grazie ad Amazon lo pagherete immediatamente 2299,99€ al posto di 2499,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo del device. Capite bene che il risparmio è notevole; si parla di ben 200€ in meno su un articolo arrivato sul mercato da pochissimi mesi.

Grazie a questo sito poi, avrete tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese, di dilazionare l’importo del PC in comode rate con micropagamenti con Cofidis o in cinque rate con il sistema interno al portale. Così facendo avrete comunque il device a casa vostra in pochissimo tempo (grazie alla consegna celere) ma potrete godere di tanti importi divisi nel tempo.

MacBook Pro 14″ (2023): la miglior workstation portatile

Il modello in sconto che troviamo qui è il MacBook Pro del 2023 con schermo da 14″ e processore M2 Pro avente una CPU da 12 core e una GPU da 16 core, coadiuvato da 16 GB di memoria unificata e da 512 GB di SSD interno. Come detto, lo schermo è un meraviglioso display Liquid Retina XDR da 14 pollici con supporto ad una gamma dinamica completissima. La batteria poi è assurda: con una singola carica si possono fare fino a 18 ore di autonomia e la ricarica può avvenire tramite MagSafe o attraverso porta USB Type-C. Ha un design all’avanguardia, una scocca in alluminio bellissima ed è disponibile in due frizzanti colorazioni: grigio siderale e argento.

A soli 2299,99€ è il super laptop di punta perfetto per chi deve fare operazioni di grafica, di video editing, di programmazione e non solo. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.