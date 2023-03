MacBook Pro 14" (2023): sconto del 14% sul prezzo di lancio

Se state cercando un laptop premium per la vostra attività, per lo smart working, per il lavoro creativo e non solo, abbiamo la migliore soluzione che vi sia oggi in commercio. Il potentissimo (e bellissimo) MacBook Pro 14″ (2023), nella sua iterazione con SSD da 512 GB, memoria unificata da 16 GB, processore Apple Silicon M2 Pro con CPU da 10 core e GPU da 16 core, a soli 2149,00€ al posto di 2499,00€. Capite bene che il risparmio è davvero elevatissimo, pari al 14% sul valore di listino. Acquistandolo da Amazon poi, riceverete moltissimi vantaggi esclusivi.

MacBook Pro 14″ (2023): impossibile resistergli a questo prezzo

Andiamo con ordine: in primo luogo dobbiamo riportare le spese di spedizione comprese nel prezzo, seguite dalla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio. In seconda istanza, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dal momento dell’acquisto e, volendo, si può perfino dilazionare l’importo del PC in comode rate a tasso zero con il sistema interno al sito o in tanti piccoli micropagamenti con Cofidis.

Infine, c’è la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Sotto la scocca batte un potente processore Apple Silicon M2 Pro che assicura performance uniche nel suo genere. A bordo trovate poi tantissime porte come l’HDMI di nuova generazione, il MagSafe, lo slot per le SD e non solo. Lo schermo infine, è un bellissimo pannello miniLED da 14″ con notch che cela la webcam. Pesa un po’, è vero, ma capite bene che questa è una workstation compatta (e incredibile). Non lasciatevi sfuggire il MacBook Pro 14″ (2023) a soli 2149,00€.

