MacBook Pro 14" (2023) M2 Pro: la workstation PERFETTA, oggi in sconto

Il MacBook Pro (2023) con display da 14″ è una workstation in tutto e per tutto. Costa tantissimo (è vero, lo ammettiamo), ma è una macchina da lavoro fantastica per professionisti dell’immagine e non solo. La si può definire una vera e propria workstation, ovvero una postazione da lavoro mobile, perfetta per essere trasportata ovunque ed essere utilizzata in qualsiasi scenario o in qualsiasi ambiente. Partiamo subito dal prezzo di listino: costerebbe 2499,00€, ma grazie agli sconti di Amazon, il MacBook Pro 14″ (2023) potrà essere vostro con soli 2299,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un risparmio veramente elevato, pari all’8% sul valore ufficiale. In poche parole risparmierete circa 200€ per un device di Apple uscito sul mercato da neanche tre mesi.

MacBook Pro 14″ (2023): premium in tutto

Questo MacBook Pro 14″ (2023) è eccezionale, costa molto ma offre caratteristiche eccellenti; cominciamo dallo schermo miniLED da 14″ di ultima generazione. C’è perfino il ProMotion e i vostri contenuti risulteranno fluidi e risoluti come non mai, con neri profondi e colori saturi ma veritieri. Il processore interno è l’ottimo Apple Silicon M2 Pro con CPU da 10 core e GPU da 16 core; potente il giusto, fa girare fluidi anche i software più impegnativi. Dulcis in fundo, consente di montare video in 4K in altissima risoluzione, documentari e cortometraggi senza il minimo problema. Concludiamo segnalando la presenza di una tastiera comoda e versatile anche nell’uso prolungato.

Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è celere e immediata e ci sono ulteriori vantaggi al seguito; come non segnalare la presenza del reso gratuito, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis e molto altro ancora. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi ad effettuare l’acquisto su Amazon. A 2299,99€ è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.