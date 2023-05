MacBook Pro 14" (2023): la workstation portatile DEFINITIVA (-278€)

Oggi vogliamo parlarvi di un computer portatile di Apple semplicemente sensazionale: ci riferiamo al potentissimo e meraviglioso MacBook Pro 14″ (2023), un dispositivo unico nel suo genere, in grado di sprigionare una potenza senza eguali, con un comparto hardware di eccellenza e con una scheda tecnica all’avanguardia. Pensate che, grazie agli sconti di Amazon, questo gadget – uscito sul mercato da pochissimi mesi) – sarà vostro con uno sconto esagerato. Ben 278€ sul prezzo di listino e ciò significa che lo pagherete 2221,00€ al posto di 2499,00€.

MacBook Pro 14″ (2023): il computer dei professionisti

Certo, il costo è comunque elevato, ma capite bene che ci troviamo di fronte ad una workstation in tutto e per tutto, che presenta un design incredibile, ha un telaio in alluminio ricco di porte, c’è uno schermo da 14″ di ultima generazione con tecnologia miniLED e refresh rate variabile fino a 120 Hz (ProMotion). L’autonomia è pazzesca: con una singola carica lavorerete senza problemi per ore ed ore. Ottimo il processore: sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2 Pro composto da una CPU da 10 core e una GPU da 16 core, coadiuvata da memoria unificata da 16 GB e da un SSD da 512 GB… quindi cosa volere di più? Noi vi consigliamo di approfittarne subito perché potrebbe andare a ruba.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare l’importo del prodotto in cinque rate a tasso zero con il sistema interno al sito oppure in micropagamenti mensili con Cofidis. Altresì avrete accesso ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni di assistenza tecnica dedicata con il rivenditore. Con uno sconto così importante (pari a 278€ sul valore di listino) non potrete lasciarvelo sfuggire. A soli 2221,00€ lo dovete comprare oggi. Siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

