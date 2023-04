MacBook Pro 14" (2023): la workstation dei professionisti (-9%)

Oggi vogliamo parlarvi di un computer portatile che è veramente una bomba. Ci riferiamo al meraviglioso MacBook Pro da 14” del 2023, un dispositivo versatile, estremamente potente, con un design all’avanguardia e con una moltitudine di porte sul telaio che lo rendono perfetto per i professionisti dell’immagine. Ci troviamo di fronte ad una workstation in tutto e per tutto, prestante come poche altre al mondo, con un prezzo di vendita decisamente elevato ma che gode di un grosso sconto su Amazon. Da 2499,00 € infatti, sarà vostro con soli 2278,99 €, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, rispetto al prezzo di listino, è concorrenziale. Vi suggeriamo di prenderlo seriamente in considerazione se fate lavori di editing, programmazione o produzione.

Grazie ad Amazon poi, avrete una moltitudine di vantaggi non da poco ; citiamo infatti la consegna gratuita e veloce in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. Vi è la possibilità di ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub disponibili sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto del prodotto e volendo, potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate, anche a tasso zero, o con il sistema interno al sito o mediante micro pagamenti con Cofidis. Concludiamo questa lista di incredibili promozioni ricordandovi che sarete sopportati anche nel servizio post vendita, con un’assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, tutti i giorni, via chat o via telefono. Cosa volere di più quindi?

MacBook Pro 14”: perfetto per chi fa il montatore video

Il computer è una vera prodezza dal punto di vista hardware; ci sono componenti top sotto la scocca, come il processore Apple Silicon M2 Pro che opera coadiuvato da RAM da 16 GB e da memoria SSD da 512 GB. Eccellente anche il sistema attivo macOS Ventura che fa girare su tutti i software, anche quelli più impegnativi. Troviamo poi la presenza di una serie di porte sul telaio, come ad esempio quella HDMI, quelle USB Type-C per la connessione con le periferiche ad alta velocità e perfino uno slot per le SD; i video maker ameranno queste features, soprattutto se sono soliti lavorare in mobilità.

L’autonomia poi è al top, la ricarica è veloce grazie alla tecnologia MagSafe e il pannello è un bellissimo display miniLED che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. A 2278,99 € questo MacBook Pro da 14” del 2023 è il miglior computer portatile da acquistare per il lavoro in mobilità, soprattutto se possedete già un’ecosistema di Apple.

