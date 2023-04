MacBook Pro 14" (2023): Il PC dei professionisti, OGGI in super sconto (-9%)

Se state cercando una workstation portatile per il vostro lavoro, per le attività di grafica, videoediting, per la postproduzione di fotografie in mobilità (e non solo), abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Parliamo del potentissimo MacBook Pro da 14″ (2023) con processore Apple Silicon M2 Pro. Questa è una macchina eccezionale che oggi pagherete solo 2267,99€ al posto di 2499,00€ grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon. Capite bene che il risparmio è notevole, pari al 9% sul prezzo di listino.

MacBook Pro 14″ (2023): una workstation incredibile

Grazie ad Amazon avrete una serie di vantaggi non da poco; citiamo infatti le spese di spedizione incluse nel costo del prodotto, la consegna rapida in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato ma sappiate che avrete anche la possibilità di farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, volendo, potrete dilazionare l’importo del Mac in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (anche a tasso zero)… mica poco. Concludiamo segnalando la garanzia di un anno con Apple e di due anni con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Insomma, ci troviamo di fronte ad una vera e propria ammiraglia del settore, che noi consigliamo a tutti i professionisti dell’immagine. Perché diciamo così? Semplice: ha uno schermo pazzesco da 14″ con tecnologia miniLED e ProMotion (refresh rate adattivo fino a 12o Hz), è luminosissimo e sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2 Pro con CPU a 10 core e GPU a 16 core. La memoria unificata è da 16 GB e lo storage è da 512 GB su SSD super veloce. Infine, citiamo le tante porte a disposizione dei creativi, con il ritorno dell’amatissimo slot SD, un Must per fotografi e Videomaker. A 2267,99€ è il miglior laptop premium che possiate acquistare oggi, ma siate veloci. Lo sconto potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.