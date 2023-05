MacBook Pro 14" (2023): il computer PERFETTO per chi fa editing video

Oggi vogliamo parlarvi di un computer eccezionale per chi fa editing video. Ci riferiamo al meraviglioso e potentissimo MacBook Pro (2023) da 14 pollici con processore Apple Silicon M2 Pro. Il terminale, che è un mostro di potenza con una scheda tecnica allucinante, è in super sconto su Amazon. Lo comprate a soli 2221,00€, spese di spedizione incluse, al posto di 2499,00€. Capite bene che è un super risparmio per un Device che è in grado di fare qualsiasi cosa. Non prendiamoci in giro: con questo PC si possono montare video in 4K con Premiere Pro, DaVinci, AVID Media Composer, Final Cut, ma non solo. È perfetto anche per la produzione musicale, per chi realizza lavori di grafica o illustrazioni, per chi fa programmazione.

MacBook Pro 14″ (2023): impossibile farne a meno

Se lo comprerete da Amazon poi, godrete di numerosi vantaggi. Come non citare infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. Avrete la possibilità di ritirare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e volendo, potrete anche dilazionare il pagamento del PC in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Mica male. È disponibile in colorazione silver o in grigio siderale.

Questo è un computer pensato per i professionisti dell’immagine; ha uno schermo LCD miniLED con ProMotion e notch per la webcam, c’è una tastiera ergonomica con tasti larghi, un processore (Apple Silicon M2 Pro) con CPU da 10 core e GPU da 16 core e il tutto è coadiuvato d RAM da 16 GB e da Storage SSD da 512 GB. Comodissimo il lettore di schede SD integrato nella scocca; per i videomaker e i fotografi è una svolta. Capite bene che a 2221,00 è un best buy assoluto; è un investimento per il vostro lavoro, quindi prendetelo seriamente in considerazione se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.