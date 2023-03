MacBook Pro 14" (2023) con M2 Max: il RE del mercato è in SUPER sconto (-5%)

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta che è un po’ off limits, come la definiamo noi. Stiamo parlando del potentissimo MacBook Pro da 14” con processore Apple Silicon M2 Max. Ci troviamo di fronte ad una workstation unica sorgente, che ha un prezzo molto elevato pensate che però, è anche in sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 3599,99 €. Si lo sappiamo, è un prezzo elevatissimo per un computer, ma qui ci troviamo di fronte all’ammiraglia del settore, un vero e proprio punto di riferimento nel panorama tech.

MacBook Pro 14″: per i professionisti dell’immagine

Il processore all’interno infatti è una vera e propria bestia, in grado di scatenare una potenza inimmaginabile sull’App di dimensioni compatte e che ha un peso tutto sommato contenuto: meno di 2 kg. Pensate poiché lo storage interno e davvero ampio, perfetto per tutte le operazioni ma soprattutto per archiviare file, foto e video senza il minimo problema. C’è 1 TB di spazio, più di così!

Esteticamente si presenta come un laptop di pregio, interamente realizzati in alluminio, con tante porte a bordo. Pensate che c’è perfino la slot per le SD, la porta HDMI, diverse porte Thunderbolt USB Type-C e molto altro ancora. Comodissima poi la ricarica MagSafe.

L’autonomia di questo MacBook Pro 14” è spaziale; consente di utilizzare il device per moltissime ore senza aver mai necessità di attaccarlo alla corrente. Ci troviamo di fronte ad uno dei pesi massimi categoria; il campione dei campioni si farà amare ad ogni utilizzo.

Arriviamo poi allo schermo da 14” che è un pannello LCD miniLED con tecnologia promotion. Anche qui, abbiamo l’eccellenza della categoria. Concludiamo segnalandovi anche i vantaggi di Amazon; consegna veloce presso un luogo da voi designato, presso il vostro domicilio o la vostra abitazione. Le spese di spedizione sono totalmente gratuite e avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Costa tanto, è vero, ma presenta anche lo sconto e 5%.

Se state cercando il computer perfetto per il montaggio video, per la programmazione, per la produzione musicale, MacBook Pro da 14” con processore Apple Silicon M2 Max a 3599,99€ è quello giusto che farà al caso vostro, ma siate veloci. Le scorte potrebbe determinare molto presto e il dispositivo potrebbe andare a ruba.

