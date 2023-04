MacBook Pro 14" (2022) con il 12% di sconto: FOLLIA di Amazon (-300€)

Il MacBook Pro da 14″ (2022) è una workstation incredibile, potentissima, dottata delle migliori tecnologie esistenti in commercio e che presenta un design unico, di punta, con tante porte a bordo e uno schermo davvero pazzesco. Prima di addentrarci nella disamina, vi ricordiamo che costa molto (2499,00€) ma potrete pagarla molto meno grazie agli sconti di Amazon Prime. Sarà vostra infatti con soli 2199,00€, praticamente con il 12% in meno sul prezzo di listino. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un risparmio super di ben 300€. Noi vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere lo sconto esclusivo e per non lasciarvi sfuggire questa promozione.

MacBook Pro 14″ (2022): impossibile farne a meno

Il modello in sconto dispone di ben 512 GB di memoria interna sull’SSD super veloce. La memoria unificata è da ben 16 GB per avere così un multitasking sempre veloce e fluido in ogni contesto. Arriviamo ora al potentissimo processore di bordo. Ci troviamo di fronte all’Apple Silicon M2 Pro, un SoC pazzesco che vanta una CPU da ben 10 core e una GPU da 16 core. Questo implica che, anche nelle operazioni più complesse, il laptop sarà in grado di far girare sempre fluidi anche i software più pesanti come DaVinci o Avid Media Composer. Ottimo lo schermo miniLED con notch per la webcam, la tastiera comoda per la digitazione con tasti larghi e una corsa rapida e le tante porte a disposizione dei professionisti: HDMI, MagSafe, slot per le SD e molto altro ancora.

A 2199,00€ è il computer portatile più potente che si possa comprare oggi, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. Viene venduto e spedito dal sito di e-commerce, gode della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

