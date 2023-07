MacBook Pro 14" (2021): grazie agli sconti del Prime Day sarà TUO con soli 1799€

Se state cercando un nuovo computer premium per la produttività, per il lavoro, per la vostra attività da content creator, da videomaker, da fotografi o editor, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Il meraviglioso MacBook Pro (2021) da 14 pollici oggi si trova in super sconto su Amazon a soli 1799,00€ in occasione del Prime Day. Attenzione: nonostante ci sia sul mercato anche l’iterazione con M2 Pro, questa ammiraglia va ancora benissimo ed è perfetta per tutti i carichi di lavoro, anche quelli più impegnativi. Non serve spendere di più per un modello più costoso se c’è questo… ad una cifra bassissima, poi. Noi vi invitiamo a comprarlo se siete designer, grafici, creativi o se fate programmazione; potrebbe cambiare il vostro lavoro, letteralmente.

MacBook Pro 14″ (2021): impossibile non comprarlo a questo prezzo

Come detto, il MacBook Pro (2021) da 14 pollici è una workstation in tutto e per tutto; è un computer pensato per i professionisti, come suggerisce anche il nome. Ha uno schermo da 14″ miniLED con ProMotion e ciò significa che i vostri contenuti saranno più fluidi che mai, ben tarati e ben gestiti grazie all’ottimizzazione hardware/software. Eccellente il sistema operativo macOS che è pieno di chicche non da poco. La tastiera è piacevole per la digitazione e ha un ampio trackpad con supporto alle gestures così navigherete nel PC come se steste utilizzando un iPhone. Il processore Apple Silicon M1 Pro è coadiuvato da 16 GB di memoria unificata e da ben 512 GB di SSD interno; ciò implica che gestirà senza problemi anche i carichi di lavoro più pesanti.

Con un prezzo di soli 1799,00€ questo MacBook Pro (2021) da 14″ si prefigura come una soluzione eccellente per tutti; non lasciatevelo sfuggire perché è veramente il computer definitivo per i professionisti che sono sempre in mobilità. Costa poco ma offre tanto e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

