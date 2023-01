MacBook Pro 13" (2022): sconto IMMEDIATO di 220€ su Amazon

Se state cercando un laptop premium ma non sapete cosa acquistare, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Parliamo del MacBook Pro 13″ (2022) di casa Apple, quello uscito pochi mesi fa e annunciato durante la WWDC 2023 di giugno scorso, per intenderci. Oggi lo trovate a soli 1409,00€ su Amazon con spese di spedizione gratuite incluse. Questo dispositivo è eccezionale su molti fronti ed è un Best Buy per quello che offre. Rispetto al suo costo di listino (1629,00€) qui abbiamo ben 220€ di risparmio immediato, mica poco.

Considerate poi che non pagherete le spedizioni, avrete la consegna veloce in pochissimi giorni a casa vostra, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e volendo, c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. In ultima analisi, con Amazon avrete una doppia garanzia; da un lato quella del portale di e-commerce con assistenza dedicata per due anni e dall’altro invece, quella del costruttore per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+).

MacBook Pro 13″ (2022): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Il PC è leggerissimo, presenta uno schermo da 13 pollici Retina LCD IPS con una luminosità incredibile che si regola, volendo, anche dalla comoda e pratica Touch Bar digitale, una chicca ancora oggi desiderata e che – purtroppo – non è più presente nelle ammiraglie da 14 e 16 pollici.

Il processore è l’ottimo Apple Silicon M2 di ultima generazione con 8 GB di memoria RAM al seguito e con 256 GB di memoria interna, più che necessari per l’installazione di app e software e per archiviare qualche documento. Per le immagini, le foto, i video e le cose più pesanti, vi suggeriamo sempre l’utilizzo di un SSD portatile esterno.

Insomma, a questo prezzo diventa davvero un Best Buy assoluto. Leggero, potente, con quattro porte Thunderbolt, con la Touch Bar, un design “senza tempo” e con potenza da vendere. Fate presto, perché a 1409,00€ potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

