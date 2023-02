MacBook Pro 13" (2022): sconto FOLLE su Amazon (-17%)

Se state cercando un nuovo laptop per il lavoro, per l’università, per la postproduzione grafica, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del MacBook Pro 13″ (2022) di Apple, un portatile eccezionale, dotato di una comoda tastiera, Touch Bar interattiva, processore Apple Silicon M2 e un sistema di dissipazione del calore di nuova generazione. Oggi su Amazon lo trovate in sconto a soli 1359,00€ al posto di 1629,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo.

La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni sarà presso il domicilio da voi selezionato e in più, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Altresì, avrete la possibilità di usufruire della garanzia di Apple per un anno o di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

MacBook Pro 13″ (2022): la scelta perfetta

Il MacBook Pro 13″ (2022) è un prodotto stupendo; esteticamente ha un design che non passa mai di moda, con un frame in alluminio, il logo di Apple al centro e ben quattro porte Thunderbolt di nuova generazione. Sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2 con sistema di dissipazione aggiornato; questo implica che sarà una scheggia in tutti i lavori e con tutte le operazioni.

Lo schermo è un bellissimo pannello Retina LCD IPS da 13 pollici che si vede bene in ogni contesto. Questo laptop ha la potenza necessaria anche per consentire l’editing dei video in 4K senza il minimo problema ma è perfetto anche per la postproduzione di immagini, di foto scattate in RAW. Infine, è un ottimo portatile anche per gli universitari, anche perché ha un’autonomia eccezionale. Approfittatene adesso e compratelo a 1359,00€ al posto di 1629,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.