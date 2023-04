MacBook Pro 13" (2022): portatile TOP per l'università (-330€)

Il MacBook Pro 13″ (2022) di Apple è uno dei portatili più venduti dell’ultimo periodo; parliamo di un PC compatto, leggero, potente e con un design iconico e “senza tempo”, come lo definiamo noi. Si tratta infatti di un computer performante, dotato di un chipset Apple Silicon M2 di ultima generazione, di memoria unificata da 8 GB e di storage SSD da ben 256 GB. Pesa poco, ha una batteria che dura ore con una singola carica, il caricatore è incluso nella confezione e troverete anche il cavo USB Type-C – Usb Type-C. Ci sono quattro porte Thunderbolt per tutte le operazioni e, ovviamente, anche il jack audio per cuffie e casse.

Grazie al SoC interno si possono collegare due monitor esterni via cavo e sappiate che c’è anche la Touch Bar, molto comoda per le impostazioni di sistema rapide o per shortcut nei programmi di Apple (e non solo): con Final Cut, ad esempio, potrete anche visualizzare la timeline per poter operare su di essa con le dita. In più, ha uno chassis interamente in alluminio, il pannello è un bellissimo display Retina IPS LCD da 13 pollici con cornici spesse ma che celano la webcam sulla parte anteriore e il logo del computer su quella inferiore. Sappiate che questo gioiello oggi costa 330€ rispetto al valore di listino: lo pagate solo 1299,99€ al posto di 1629,00€.

MacBook Pro 13″ (2022): il miglior laptop per l’università

Noi lo suggeriamo soprattutto agli universitari che devono farne un utilizzo sì intenso ma non professionale; è ottimo per fare lavori di editing (anche spinti) con programmi pesanti, ma va benissimo anche per le ricerche, per lo studio, per fare programmazione o comporre musica. Insomma, non ci sono limiti agli usi.

Con un prezzo vantaggioso (1299,99€) e con un risparmio così elevato, questo portatile è il best buy del giorno; affrettatevi se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.