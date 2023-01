MacBook Pro 13" (2022): ora sì che è interessante (-14%)

Se state cercando un laptop premium per il vostro lavoro, per lo studio, per l’editing dei video o fotografico, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Il MacBook Pro da 13″ del 2022, quello con il processore Apple Silicon M2 (per intenderci), si trova in super sconto al prezzo speciale di 1399,99€ su Amazon con spese di spedizione gratuite incluse. Questo incredibile computer infatti, ora è davvero interessante perché viene proposto ad un costo più che mai vantaggioso.

MacBook Pro 13″ (2022): perché acquistarlo?

Quando è uscito sul mercato ha ricevuto non poche critiche per via del suo prezzo di listino elevato (1629€) ma adesso, grazie al portale di e-commerce più famoso al mondo si può portare a casa con un risparmio altissimo (-14%, mica poco). La consegna è veloce e immediata, le spedizioni sono gratuite e c’è la doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno (espandibile con AppleCare), dall’altro quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Inoltre, i vantaggi non finiscono qui: c’è la possibilità di restituire gratuitamente il prodotto entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare il pagamento del portatile in comode rate con Cofidis.

È un computer leggerissimo, portatile, dotato di quattro porte Thunderbolt 4, di uno schermo LCD IPS da 13″, Touch Bar intuitiva e smart, una tastiera comoda durante la digitazione del testo, un processore che fa girare fluidi i software, anche quelli più impegnativi. Si può fare editing fotografico o video senza alcun problema, anche con workflow in 4K provenienti da camere di ultima generazione. Non di meno, è un gadget perfetto per scrivere la tesi, per lo studio e per molto altro ancora. A 1399,99€ è il PC perfetto per tutti; costa poco ma offre tanto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.