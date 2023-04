MacBook Pro 13" (2022) M2 da 512 GB: sconto FOLLE del 9% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un computer portatile di casa Apple veramente strepitoso. Ci riferiamo all’ottimo MacBook Pro da 13”, un dispositivo dal design canonico ma che, ancora oggi, si presenta come una delle migliori soluzioni esistenti in commercio. Rappresenta infatti, una soluzione valida per tutte le esigenze, sia quelle più impegnative che quelle più comuni. Parliamoci chiaro: è un mostro di potenza ma non costa tantissimo come i fratelloni più grandi con chip interni decisamente più prestanti. Di fatto, la versione con 512 GB di memoria interna si porta a casa ad un prezzo veramente speciale oggi su Amazon. Risparmierete il 9% sul valore di listino, quindi diverse centinaia di euro in meno sul costo originale. Sarà vostro con soli 1690,00€ al posto di 1859,00€ e avrete anche numerosi vantaggi al seguito.

MacBook Pro 13 “: Best Buy assoluto per tutti

La versione in sconto presenta ben 512 GB di memoria interna ed è semplicemente eccezionale; ci troviamo di fronte infatti alla versione più equilibrata, completa di tanto spazio interno che farà felici gli studenti e i giovani professionisti che sceglieranno di acquistare questa macchina.

Il processore Apple Silicon di seconda generazione garantisce poi performance strepitose in ogni condizione d’uso. Potrete usare questo laptop per qualsiasi operazione, anche per il montaggio dei video in 4K, per il foto ritocco, per la programmazione o anche per la produzione di musica. È così versatile che va bene però anche agli studenti che necessitano di una macchina dall’autonomia esagerata, che vogliono un design alla moda e accattivante, con tanto di Touch Bar al seguito. Insomma, questo dispositivo dispone di tantissime specifiche tecniche all’avanguardia che noi ci sentiamo di promuovere su tutti i fronti. Lo chassis poi è interamente in alluminio e il display si vede benissimo in ogni condizione di luce. Parliamo di un’unità da 13,3” retina LCD IPS di ultima generazione. I vostri contenuti saranno più vibranti che mai.

Con un prezzo così vantaggioso noi vi consigliamo di approfittarne subito per non perdere lo sconto esclusivo, ma siate veloci perché potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.